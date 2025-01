Milan multato dal Giudice Sportivo: cori offensivi e ritardi sul campo

Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni prese nella riunione del 13 gennaio 2025, con il Milan tra i protagonisti di provvedimenti disciplinari. La società è stata sanzionata con un’ammenda di 15.000 euro per comportamenti non conformi dei suoi tifosi e per ritardi nell’inizio delle frazioni di gioco durante l’ultima gara disputata.