Intervenuto su SKySport, il giornalista Marco Bucciantini ha voluto parlare della situazione in casa Milan...
Durante il solto appuntamento con "Calciomercato - L'Originale", il giornalista Marco Bucciantini ha voluto esprimere alcune riflessioni sulla strategia dal Milan. Il giornalista, intervenuto su SkySport24, ha voluto soffermarsi in particolare sulla scelta della dirigenza di puntare nuovamente su un allenatore straniero, ovvero Ruben Amorim, reduce dall'esperienza al Manchester United, culminata con un esonero.
Bucciantini: "Quella del Milan è una società che ragiona così"Secondo Bucciantini, la decisione rispecchia perfettamente il modo di operare della proprietà guida da Gerry Cardinale, che continua a seguire una linea ben distante e diversa da quella della scorsa stagione, avuta con Massimiliano Allegri in panchina.
"Quella del Milan è una società che ragiona così. Non hanno interesse di parlare in linguaggio comune. Amorim 20 mesi fa sarebbe stata una scelta che avrebbe suscitato tutt’altro effetto. Ibrahimovic-Cardinale continuano a sottovalutare il milanismo. Non l’italianità ma il milanismo”.
Nel suo pensiero, però, c'è stato spazio anche per una forte critica nei confronti del duo Ibrahimovic-Cardinale. Secondo il giornalista, infatti, manca il forte senso di appartenenza, perdendosi anche l'identità del club, fattori che dovrebbero avere un peso maggiore nelle scelte strategiche.
Ma perchè Amorim?La società rossonera è voluta ricadere sul tecnico lusitano per due semplici motivi che si sposano perfettamente con la nuova linea dettata da Gerry Cardinale: l'ex allenatore delloS Sporting Lisbona, infatti, predilige un calcio molto offensivo, con esterni alti a tutto campo sulle fasce e un bomber da 20 gol, filosofia totalmente diversa da quella di Massimiliano Allegri.
Il secondo fattore, molto importante, riguarda proprio i giovani. Il 41enne portoghese, infatti, è molto conosciuto per lanciare i giovani calciatori, cosa già vista e rivista sulla panchina dello Sporting.
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