Milan, è Brahim Diaz l’MVP del mese di ottobre! | News

(fonte acmilan.com) - Un mese vissuto da assoluto protagonista . È stato un periodo ricco di soddisfazioni quello appena conclusosi per il talento nativo di Malaga . Ben otto gli appuntamenti - divisi tra Serie A e Champions League - per il Milan, in mezzo ai quali Brahim Díaz ha saputo ripagare al meglio la fiducia di Mister e sostenitori con prestazioni di alto livello, mettendo inoltre a referto tre marcature.

In questo mese intenso, hanno spiccato in particolare le prove di San Siro contro Monza e Juventus: doppietta in un tempo contro i brianzoli e gol di alta classe a chiudere i conti nella complicata sfida contro i bianconeri. Due prestazioni da trascinatore che sono gli valse il premio di MVP delle due singole gare, ma non finisce qui. Il trequartista spagnolo, infatti, può festeggiare ancora: Brahim è stato eletto dai tifosi rossoneri come MVP dell'intero mese di ottobre.