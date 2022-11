Milan-Salisburgo, quattro novità di formazione per Stefano Pioli | News

Domani sera, alle ore 21.00, il Milan affronterà il Salisburgo a 'San Siro'. La gara sarà valida per la 6^ e ultima giornata del Girone E della UEFA Champions League e sarà una partita di assoluta importanza. Il motivo? Si può dire che questa sfida sia una sorta di spareggio per passare il turno ed accedere agli ottavi di finale. I rossoneri avranno la possibilità di ottenere il pass grazie ad una vittoria o ad un pareggio, mentre gli austriaci dovranno obbligatoriamente vincere. Ecco, dunque, come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli per portare a casa il passaggio del turno.