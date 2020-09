Milan-Bodo Glimt: esordio dal 1′ in rossonero per Colombo

COLOMBO TITOLARE

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Complice l’assenza forzata di Zlatan Ibrahimovic, fermato quest’oggi dalla positività al Covid-19, Lorenzo Colombo farà il suo debutto da titolare in maglia rossonera questa sera contro il Bodo Glimt.

Il classe 2002, protagonista di uno splendido pre campionato che lo ha visto andare a segno contro Monza, Vicenza e Brescia, avrà, dunque, una grande opportunità di dimostrare di essere all’altezza del ruolo di vice Ibrahimovic e scongiurare il possibile arrivo di un altro attaccante.

Già strutturato fisicamente e dotato di una corporatura davvero imponente, Colombo sta dimostrando il suo valore anche tra i grandi dopo un’annata con la Primavera in cui è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata di mister Giunti verso la Primavera 1.

ALLE SPALLE DI COLOMBO

Alle spalle di Colombo agiranno come da copione Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, i quali dovranno non far rimpiangere l’assenza di Rebic per squalifica.

QUESTA LA FORMAZIONE UFFICIALE DI MISTER PIOLI>>>