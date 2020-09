Formazioni ufficiali Milan-Bodø/Glimt: così in campo in Europa League

Formazioni ufficiali Milan-Bodø/Glimt

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-BODØ/GLIMT – Quasi tutto pronto, allo stadio di ‘San Siro‘, in Milano, per la sfida Milan-Bodø/Glimt, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Si giocherà, come noto, in gara secca ed a porte chiuse. La compagine vincente sfiderà, giovedì 1° ottobre, la vincente tra Beşiktaş (Turchia) e Rio Ave (Portogallo) nel playoff decisivi per l’accesso ai gironi della competizione.

Stefano Pioli e Kjetil Knutsen, tecnici delle due squadre, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per questa importante sfida, con inizio alle ore 20:30. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Colombo. A disposizione: Tătărușanu, Kalulu, Laxalt, Tonali, Krunić, Brahim Díaz, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Bjørkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. A disposizione: Smits, Høibråten, Foosnæs, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. Allenatore: Knutsen.

LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO SUL MILAN IN TEMPO REALE >>>