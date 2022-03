Milan, piace un big a parametro zero. Arrivano Berardi e Scamacca? (getty images)

Mattina ricca di notizie che riguarda tutto ciò che ruota intorno al Milan. I rossoneri potrebbero fare un tentativo per un grande calciatore in scadenza di contratto a giugno, mentre si studia l'offerta da presentare al Sassuolo per tentare di acquistare Berardi e Scamacca. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.