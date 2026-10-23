Il giornalista di Cronache di Spogliatoio sottolinea la personalità del francese e la sua capacità di richiamare la squadra anche dopo un successo
Milan, premiato anche Rabiot durante il Premio Gentleman Fair Play | PM Video
Adrien Rabiot si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Milan, non soltanto per le prestazioni in campo, ma anche per la personalità mostrata nei momenti decisivi. A sottolinearlo è Fabrizio Biasin, che a Cronache di Spogliatoio ha analizzato la crescita del centrocampista francese, soffermandosi soprattutto sulla sua nuova leadership.
Biasin: "Rabiot ha fatto un passo in avanti enorme"Il giornalista ha evidenziato i progressi compiuti dall'ex Juventus, ricordando anche il primo incontro con Massimiliano Allegri. "Trovo che abbia fatto anche un passo in avanti enorme", ha dichiarato Biasin, prima di richiamare la celebre accoglienza riservata al francese dall'allenatore, che lo aveva definito scherzosamente un “vagabondo”.
Secondo Biasin, Rabiot in passato appariva come un giocatore che cercava la propria collocazione all'interno della squadra, senza riuscire sempre a imporsi dal punto di vista caratteriale. Oggi, invece, il centrocampista sembra aver compiuto un salto di qualità proprio sotto questo aspetto.
"Rompe le scatole quando si vince": la nuova leadershipA colpire Biasin sono soprattutto le dichiarazioni di Rabiot dopo la vittoria contro l'Atalanta. Nonostante il risultato positivo, il francese aveva richiamato l'attenzione sui venti minuti finali della partita, durante i quali il Milan aveva abbassato il livello della propria prestazione.
Un atteggiamento che il giornalista considera significativo: "È quello di chi rompe le scatole nel momento della vittoria e dice: Oggi abbiamo vinto, d'accordo, ma quei 20 minuti finali non si possono accettare”.
Per Biasin, Rabiot ha dimostrato di saper andare oltre la soddisfazione personale per una buona prestazione, mettendo al centro le esigenze collettive. Il francese, infatti, non si è limitato a valorizzare quanto fatto dalla squadra, ma ha evidenziato gli aspetti da correggere per evitare nuovi cali di concentrazione.
Rabiot, un punto di riferimento per il MilanIl giudizio di Biasin è netto: il centrocampista rossonero sta assumendo responsabilità sempre maggiori anche fuori dal campo. "È l'atteggiamento ottimo di un calciatore che gioca benissimo in campo e, al tempo stesso, si carica la squadra sulle spalle anche fuori", ha concluso il giornalista.
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