Milan, Biasin: “Allegri non pretende che Leao diventi leader carismatico”

Come farà Allegri a ottenere il massimo dal portoghese? "Mentre tutto il mondo pretende da Leao una maggiore assunzione di responsabilità, più serietà, meno sorrisi e via andare, Allegri è pronto a prendere la direzione contraria: per ottenere il massimo da un giocatore straordinario come il portoghese non intende forzarlo verso una cosa che non gli appartiene, preferisce alleggerirlo e lasciare che non si debba sentire il responsabile unico delle fortune o sfortune del suo club. Allegri non pretenderà che Leao si trasformi in un leader carismatico, gli chiederà solo di essere l’enorme calciatore che è".

Le dichiarazioni di inizio stagione — Biasin ha poi allargato lo sguardo alle dichiarazioni di questo periodo da parte dei vari allenatori. In merito, si è espresso così: "Una piccola considerazione sulle dichiarazioni d’intento dei vari tecnici, chiamati in questi giorni a dire la loro sulla stagione che va a incominciare. La strategia in questi casi la fa da padrona, tutti quanti lasciano agli altri gli obblighi di vittoria e “noi siam qui solo per provare ad arrivare in Europa”. Balle. O meglio, mezzeballe".

Inter, Juve, Milan e Napoli partono per vincere lo scudetto: "Al netto di quello che avete sentito o sentirete dire dagli allenatori di Inter, Juve, Milan e anche Napoli (divenuta “grande” in pianta stabile per enormi meriti), la verità è solo una: queste squadre partono sempre per vincere lo scudetto e non potrebbe essere altrimenti. L’idea che questi club debbano puntare solo al piazzamento sarebbe oltraggiosa nei confronti dei rispettivi tifosi, interessati fino a un certo punto agli obiettivi economici. Poi – è evidente – vincerà solo una tra tutte e non per forza per le altre si dovrà parlare di “fallimento” (argh…), ma evitiamo di credere alla favoletta del “noi partiamo per arrivare quarti” perché trattasi di cazzata".