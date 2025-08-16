Milan-Bari, lutto al braccio e minuto di silenzio. Ecco il motivo

Durante Milan-Bari di Coppa Italia di domani alle 21.15, le due squadre indosseranno il lutto al braccio e ci sarà un minuto di silenzio

Domani alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. I giocatori delle due squadre, secondo quanto ha comunicato il Bari, indosseranno il lutto al braccio durante la partita e osserveranno un minuto di silenzio prima del fischio iniziale. Tutto ciò è dovuto alla drammatica e improvvisa scomparsa di Elliot Verreth, figlio del centrocampista belga del Bari.