Milan-Bari, lutto al braccio e minuto di silenzio. Ecco il motivo

AC Milan Lutto cordoglio
Durante Milan-Bari di Coppa Italia di domani alle 21.15, le due squadre indosseranno il lutto al braccio e ci sarà un minuto di silenzio
Domani alle 21.15 a San Siro andrà in scena Milan-Bari, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. I giocatori delle due squadre, secondo quanto ha comunicato il Bari, indosseranno il lutto al braccio durante la partita e osserveranno un minuto di silenzio prima del fischio iniziale. Tutto ciò è dovuto alla drammatica e improvvisa scomparsa di Elliot Verreth, figlio del centrocampista belga del Bari.

Milan-Bari, il ricordo del piccolo Elliot

Ecco il comunicato del Bari: "In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al 'G. Meazza' di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d'inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all'affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia".

La drammatica scomparsa risale a qualche settimana fa e ha scosso tutto il mondo del calcio. Il Bari, e il Milan in quest'occasione, vogliono così dimostrare la propria vicinanza a Matthias Verreth e a tutti i suoi cari.

