Milan-Bari, la designazione arbitrale per il match di Coppa Italia

Il Milan si sta preparando alla prima uscita ufficiale della stagione. Domenica 17 agosto, ore 21.15, a San Siro andrà in scena Milan-Bari. Il match è valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia 2025/26. L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le partite dei trentaduesimi del torneo. Ecco chi sarà il direttore di gara di Milan-Bari, insieme ai suoi assistenti.
Per la sfida è stato scelto Ruben Arena di Torre del Greco. L'arbitro ha all'attivo una sola direzione di gara in Serie A, Como-Genoa della 34esima giornata dello scorso campionato.
I suoi assistenti saranno Fontemurato e Votta. Quarto uomo: Sozza. Al VAR, invece, ci sarà Maggioni, mentre l'AVAR sarà Marinelli.
