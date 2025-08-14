Milan-Bari, la designazione arbitrale per il match di Coppa Italia

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco chi sarà il direttore di gara di Milan-Bari

Il Milan si sta preparando alla prima uscita ufficiale della stagione. Domenica 17 agosto, ore 21.15, a San Siro andrà in scena Milan-Bari. Il match è valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia 2025/26. L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le partite dei trentaduesimi del torneo. Ecco chi sarà il direttore di gara di Milan-Bari, insieme ai suoi assistenti.