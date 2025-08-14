Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Bari, la designazione arbitrale per il match di Coppa Italia

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Bari, la designazione arbitrale per il match di Coppa Italia

AIA logo arbitri ultime notizie AC Milan
L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco chi sarà il direttore di gara di Milan-Bari
Redazione PM

Il Milan si sta preparando alla prima uscita ufficiale della stagione. Domenica 17 agosto, ore 21.15, a San Siro andrà in scena Milan-Bari. Il match è valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia 2025/26. L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le partite dei trentaduesimi del torneo. Ecco chi sarà il direttore di gara di Milan-Bari, insieme ai suoi assistenti.

Milan-Bari, arbitra Arena di Torre del Greco

—  

Per la sfida è stato scelto Ruben Arena di Torre del Greco. L'arbitro ha all'attivo una sola direzione di gara in Serie A, Como-Genoa della 34esima giornata dello scorso campionato.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Bari, probabili formazioni: esclusioni a sorpresa per Allegri?>>>

I suoi assistenti saranno Fontemurato e Votta. Quarto uomo: Sozza. Al VAR, invece, ci sarà Maggioni, mentre l'AVAR sarà Marinelli.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA