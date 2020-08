Milan, Balotelli compie 30 anni: tanti auguri all’ex attaccante rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Palermo ma bresciano di adozione, oggi, Mario Balotelli compie 30 anni.

Nel corso della sua carriera, genio e sregolatezza sono venuti fuori anche nell’esperienza che ha vissuto al Milan. In totale con i rossoneri ha giocato per 2 stagioni e mezzo. Arrivato al Diavolo nel gennaio 2013, il primo anno è mezzo è stato giocato molto bene dove ha segnato in totale 30 gol.

Terminato il prestito, ha fatto ritorno per una stagione al Liverpool per poi essere acquistato a titolo definitivo dal club di via Alro Rossi. La seconda esperienza al Milan però non è positiva. Infatti, nella stagione 2015/2016, segna solo 3 gol in 23 presenze e a fine anno viene ceduto al Nizza. Complessivamente Balotelli ha segnato con il Milan 33 reti in 77 partite giocate. Quest’anno, ha giocato nel Brescia, club con il quale è retrocesso in Serie B. Tanti auguri da parte della nostra redazione a ‘SuperMario’ Balotelli.

