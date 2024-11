Milan, ci si spinge fino in Bahrain: ecco la bella iniziativa dei rossoneri

Milan, Bahrain nuova 'terra di conquista'? Ecco i dettagli dell'iniziativa — Grazie al Metodo Milan, che punta a valorizzare il potenziale dei giovani partecipanti attraverso attività mirate al miglioramento individuale, gli allenatori dell'AC Milan Academy si concentreranno sullo sviluppo delle abilità tecniche dei giovani calciatori. Promuovendo al contempo un approccio olistico all'istruzione e alla crescita personale. Il progetto intende integrare l'educazione sportiva con la formazione calcistica professionale. Rafforzando il percorso di Sports and Business Management di NCST e promuovendo la cultura sportiva tra i giovani del Bahrain.

La collaborazione è stata ufficialmente lanciata durante una cerimonia presso Casa Milan. Dove il Chief Commercial Officer di AC Milan, Maikel Oettle, e il CEO del NCST, Dr. Abdulla Naser Al-Noaimi, hanno celebrato la firma dell'accordo, dando il via ufficiale alla partnership.

Oettle: "Entusiasti di annunciare il lancio della nostra Academy" — Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra AC Milan Academy Pro in Bahrain in collaborazione con NCST. Questa iniziativa evidenzia il nostro impegno continuo nello sviluppo dei giovani talenti. E nell'espansione della nostra presenza in Medio Oriente, una regione con cui abbiamo forti legami. Soprattutto con la nostra Casa Milan Dubai, inaugurata lo scorso anno. Con questa partnership, miriamo a creare un ambiente di altissimo livello per i giovani calciatori, coltivando il loro potenziale sia dentro che fuori dal campo. Non vediamo l'ora di scoprire i talenti straordinari che emergeranno da questo emozionante progetto".

Dr. Abdulla Naser Al Noaimi, CEO di NCST, ha aggiunto: "NCST pone grande enfasi sullo sviluppo del settore sportivo e sulla formazione dei giovani talenti calcistici attraverso un quadro educativo strutturato. Il nostro percorso di Sports and Business Management è progettato per formare futuri giocatori, allenatori e dirigenti con una mentalità professionale. Siamo orgogliosi di collaborare con AC Milan nel progetto Academy Pro. Che è in linea con la visione del Regno per preparare i professionisti sportivi del Bahrain per il successo a livello regionale e internazionale".

Milan Academy Pro in Bahrain: si rafforza il legame con il Medio Oriente — Oltre a sottolineare la forte relazione istituzionale tra il Regno del Bahrain e l'Italia, l'iniziativa riflette l'impegno di AC Milan nello sviluppo di giovani talenti tramite il progetto Academy. Questa partnership è stata ulteriormente rafforzata da S.E. Osama Abdulla Al Absi, Ambasciatore del Regno del Bahrain presso la Repubblica Italiana, presente alla firma ufficiale dell'accordo.

Il lancio dell'AC Milan Academy Pro in Bahrain rappresenta una tappa importante negli sforzi del Club rossonero per rafforzare il proprio legame con il Medio Oriente. Dopo l'apertura di Casa Milan Dubai nel novembre 2023 e dell'AC Milan Academy a Dubai, questa nuova iniziativa in Bahrain rientra nella strategia del Club di ampliare la propria presenza nella regione.

AC Milan ha un impegno di lunga data con il Medio Oriente. Dove gestisce la sua Academy più longeva in Kuwait da oltre 15 anni, che ha coinvolto più di 5.000 ragazzi e ragazze. La nuova iniziativa in Bahrain proseguirà questa eredità. Supportando ulteriormente lo sviluppo del calcio e consolidando il legame di AC Milan con la sua appassionata fanbase nella regione. LEGGI ANCHE: Milan, male nei numeri e nelle proiezioni: le statistiche non promettono bene >>>