Milan-Atalanta, presente un CT in tribuna: ecco di chi si tratta e il motivo

Nel corso di Milan - Atalanta , sugli spalti dello stadio 'San Siro', era presente un CT di una Nazionale europea. I due club, da diverso tempo a questa parte, sono diventati fonte importante per le diverse selezioni. I rossoneri, ad esempio, possono contare due francesi titolari ne 'Les Bleus', un nazionale messicano, due statunitensi, un olandese. E siamo solo ad una parte della rosa totale. Lo stesso si può dire per gli orobici, che storicamente non lo sono mai stati, ma che col tempo lo sono diventati. Questo anche grazie alla crescita della società nerazzurra nel corso degli ultimi anni.

Milan-Atalanta, avvistato un CT sugli spalti: era presente per osservare ...

Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Newsport.al', prestigioso portale albanese. Secondo quanto riferito, infatti, nel corso di Milan-Atalanta era presente Sylvinho, Commissario Tecnico dell'Albania. Insieme a lui il vice allenatore Pablo Zabaleta, entrambi sugli spalti dello stadio 'San Siro' per assistere al match. la loro presenza era dovuta al fatto che in campo ha giocato Berhat Djimsiti, che ha disputato 59'. Questo si inserisce in una sorta di giro degli stadi da parte del CT di origine brasiliana per osservare i giocatori albanesi in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.