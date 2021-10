Milan, ancora a parte Ibrahimovic. Giroud è tornato in gruppo | News

Il Milan ha recuperato Giroud: il francese si è allenato oggi con il resto del gruppo. Discorso diverso per Ibra, il quale ha lavorato a parte

Una buona notizia e una un po' meno per il Milan. Secondo quanto riferisce 'gianlucadimarzio.com', oggi Olivier Giroud ha svolto l'allenamento insieme al resto del gruppo. Dunque, salvo novità, l'attaccante francese sarà a disposizione di Pioli per la sfida di sabato prossimo contro il Verona. Discorso diverso, invece, per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese non ha ancora recuperato del tutto dal problema al tendine d'Achille e anche oggi ha lavorato a parte.