Direttamente dall'Irlanda, nella giornata odierna, è giunta la notizia di un'amichevole tra Milan e Leeds nel corso della prossima estate. Ma procediamo con ordine. Proprio oggi, lunedì 19 maggio, il club rossonero ha ufficializzato tramite un comunicato ufficiali gli incontri estivi contro Arsenal , Liverpool e Perth Glory rispettivamente il 23, 26 e 31 luglio. Il Diavolo, quindi, tornerà nella città australiana che aveva ospitato nella passata annata la sfida contro la Roma persa 5-2. Un testa a testa che il club di via Aldo Rossi aveva affrontato senza il proprio allenatore Stefano Pioli , già allontanato, ma con Daniele Bonera in panchina.

Secondo quanto riportato da 'The Irish Sun', prestigioso quotidiano irlandese, il Milan affronterà quindi il Leeds United nel prossimo agosto. L'incontro si terrà nella splendida cornice dell'Aviva Stadium. I dettagli della partita, secondo quanto si apprende, saranno disponibili già questa settimana. Sarà la prima volta per il Diavolo a Dublino dal 2020, quando superarono 2-0 lo Shamrock Rovers in Europa League, in un incontro giocato a porte chiuse a causa della pandemia da Covid-19. Restiamo, quindi, in attesa di maggiori informazioni.