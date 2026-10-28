Il Milan di Rúben Amorim sta attraversando una fase di trasformazione tattica. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti e difficoltà nel trovare la giusta continuità, l'allenatore portoghese ha iniziato a modificare le proprie idee iniziali per adattarle alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un'evoluzione che non è passata inosservata a Massimo Ambrosini, ex centrocampista e capitano rossonero, che ha analizzato i progressi della squadra a 'Cronache di Spogliatoio'.

Ambrosini ha riconosciuto i cambiamenti apportati dal tecnico, sottolineando come l'inizio dell'annata abbia richiesto una revisione dei piani tattici. Amorim, arrivato con un'identità di gioco ben definita, ha progressivamente sperimentato nuove soluzioni per rendere il Milan più efficace e valorizzare le qualità dei suoi interpreti.

La necessità di adattarsi è emersa soprattutto nelle ultime settimane, con il passaggio a sistemi differenti e una maggiore flessibilità nella gestione delle fasi di gioco. Il Milan ha alternato la difesa a tre a quella a quattro, cercando un equilibrio che permetta di sfruttare meglio le caratteristiche dei centrocampisti e degli uomini offensivi.

Milan, i cambiamenti tattici e il ruolo dei giocatori chiave

Uno degli aspetti più significativi del lavoro di Amorim riguarda proprio la capacità di modificare l'assetto della squadra senza rinunciare ai principi fondamentali. Le recenti prestazioni hanno mostrato un Milan più adattabile, capace di cambiare disposizione in base all'avversario e alle disponibilità della rosa.

In questo percorso, la presenza dei giocatori più importanti assume un peso determinante. Elementi come Christian Pulisic e Luka Modrić possono offrire qualità tecnica, capacità di gestione del pallone e soluzioni negli ultimi metri. La loro disponibilità consente ad Amorim di costruire un sistema più fluido e di ridurre le difficoltà emerse nella prima parte della stagione.

Le assenze, tuttavia, rappresentano un ostacolo concreto. Quando vengono a mancare più titolari contemporaneamente, l'allenatore è costretto a rivedere ulteriormente le proprie scelte e a ricorrere a giocatori con caratteristiche differenti. Questo rende più complicato consolidare un undici di riferimento e trovare automatismi stabili.

Amorim cerca continuità: il Milan è ancora un cantiere aperto

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La flessibilità tattica può diventare un punto di forza, ma deve essere accompagnata da una chiara identità di gioco. Il Milan ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto quando è riuscito a combinare equilibrio difensivo, intensità e qualità negli ultimi trenta metri. Resta però da capire se le nuove soluzioni potranno garantire continuità anche contro avversari di livello superiore.Per Amorim, le prossime partite rappresentano un banco di prova importante. Il tecnico dovrà trovare il giusto compromesso tra le proprie idee e le caratteristiche della rosa, evitando che i continui cambiamenti si traducano in incertezza per i giocatori.

L'analisi di Ambrosini mette quindi in evidenza un aspetto centrale: il Milan sta cambiando, ma il percorso non è ancora concluso. Le scelte tattiche dovranno essere confermate sul campo e, soprattutto, sarà fondamentale recuperare gli uomini più importanti per consentire alla squadra di consolidare i progressi mostrati nelle ultime uscite.