Milan all’Olimpico per l’ultima speranza europea: Pulisic a caccia dell’ennesimo record

Ma i numeri di Pulisic non si fermano ai soli gol. Con nove assist all'attivo nel campionato in corso, l'americano è vicino a un traguardo prestigioso nella storia recente del Milan. Se dovesse raggiungere la doppia cifra sia di gol che di assist, diventerebbe solamente il quarto giocatore rossonero a riuscirci in una singola stagione di Serie A nelle ultime 20 stagioni. Prima di lui, solo tre fuoriclasse del calibro di Zlatan Ibrahimovic (14 gol e 11 assist nel 2010/11), Ronaldinho (12 gol e 14 assist nel 2009/10) e Kaká (15 gol e 11 assist nel 2007/08) hanno compiuto questa impresa.

Nonostante la stagione altalenante del Milan, la costanza e l'apporto offensivo di Pulisic rappresentano un faro nella notte per i rossoneri. La sfida contro la Roma non sarà solo cruciale per le speranze europee, ma anche un'occasione per l'americano di lasciare un segno ancora più indelebile nella sua prima stagione in Serie A, avvicinandosi a un record che lo metterebbe al fianco di leggende del club. La reazione del Milan passa anche dai suoi piedi e dalla sua capacità di trascinare la squadra verso un risultato positivo all'Olimpico.