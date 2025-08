Milan, Allegri: analogie e differenze con l’ultima esperienza alla Juventus

Il ritorno in panchina segna un punto di svolta per Massimiliano Allegri: nuovo club, nuova rosa ma soprattutto nuove idee? Il suo Milan, che abbiamo già avuto modo di osservare nella tournée in Oriente, sarà diverso dalla sua Juventus?

Alla Juventus, soprattutto nel suo primo ciclo, Allegri ha spesso dovuto lavorare con una rosa costruita per vincere subito, ricca di individualità ma poco "squadra". A Milano la situazione in parte è simile, i tifosi si aspettano subito di tornare a vincere ma la squadra a differenza è molto giovane e ancora in costruzione. In rossonero avrà il compito di modellare la squadra a suo piacimento e sopratutto di gestire lo spogliatoio, che come visto lo scorso anno è sembrato un pò spaccato.