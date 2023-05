Milan, Adli ha invitato compagni di squadra e famiglie a pranzo | News

Nella giornata odierna il Milan ha svolto il suo secondo allenamento dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli a seguito del rotondo successo contro la Sampdoria. Oltre alla seduta, però, la squadra ha vissuto un momento di convivialità. Secondo quanto riferito da 'MilanNews', infatti, Yacine Adli avrebbe invitato i propri compagni e le rispettive famiglie a casa sua per pranzo. Un gesto che potrebbe rivelarsi utile nel far compattare il gruppo in vista delle ultime due uscite stagionali. LEGGI ANCHE: Milan, ecco le possibili soluzioni tattiche con Kamada >>>