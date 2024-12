Abodi: “A gennaio uscirà un portafoglio di opportunità sul tema stadi”

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha recentemente affrontato la delicata questione degli stadi in Italia: ecco le parole

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , ha recentemente affrontato la delicata questione degli stadi in Italia durante un incontro con la stampa. Ecco, di seguito, le dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza:

"Nel mese di gennaio uscirà un portafoglio di opportunità sul tema stadi, con la concretezza necessaria per accompagnare e velocizzare questo processo di infrastrutturazione. Adesso cercheremo di concretizzare questi auspici. Guardando al 2026 sapete quanto sarà un anno pieno di ulteriori grandi avvenimenti per i quali non siamo spettatori, anzi siamo profondamente immersi quotidianamente negli impegni che porteranno ai tre grandi eventi: le Olimpiadi di Milano Cortina, le Paralimpiadi di Milano-Cortina e i Giochi del Mediteranneo. Lanceremo nuove sfide per arrivare poi fino al 2032 con un lavoro che stiamo facendo sugli stadi. Ci saranno altri decreti che verranno da qui alla fine dell'anno, uno di questi riguarderà le infrastrutture sportive e poi ce ne sarà un altro".