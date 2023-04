MERCATO MILAN E TOP NEWS – Dal flop di Origi all’idea Kulusevski

Altra giornata e altro giro ricco di notizie per tutti i tifosi rossoneri. Il pareggio contro il Bologna boccia ancora una volta Divock Origi, il futuro dell'attaccante belga rimane in dubbio e la sua cessione non farebbe rattristerebbe le casse del Milan. Intanto si lavora anche sul fronte acquisti, con Maldini e Massara che starebbero ragionando su una pista che porta al nome di un vecchio obiettivo: Dejan Kulusevski. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.