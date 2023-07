MERCATO MILAN E TOP NEWS – Reijnders in arrivo. Parla Salvini

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. La definizione dell'affare Tijjani Reijnders e le parole di Matteo Salvini. Ma anche la distanza colmabile per Yunus Musah e la maglia di Christian Pulisic già sold out, oltre ai motivi della rottura tra Romelu Lukaku e l'Inter. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.