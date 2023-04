MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il dubbio Osimhen e il sogno Vlahovic

Altra giornata e altro giro ricco di notizie per tutti i tifosi rossoneri. Il fatidico match d'andata di Champions League contro il Napoli si avvicina e il dubbio sulla presenza di Victor Osimhen sembra ormai risolto. Nel frattempo il Milan continua a cercare un'attaccante per la prossima stagione e spunta un sogno tinto di bianconero, senza contare le parole d'amore di Bennacer e quelle di Mister Pioli in conferenza stampa. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.