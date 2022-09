MERCATO MILAN E TOP NEWS - Difesa, colpo in arrivo. Parla Leao (getty images)

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Il Milan sarebbe pronto a chiudere un nuovo colpo per rinforzare la propria difesa, mentre Rafael Leao ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua carriera da calciatore, del Milan e non solo. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.