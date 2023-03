MERCATO MILAN TOP NEWS – Il rinnovo di Giroud e gli inviti di Leao…

Sono diverse le notizie di oggi sul Milan, dalle novità rinnovi ai rumor di mercato. Le top news di oggi, 30 marzo 2023, nelle schede.

Francesco Aliperta

MERCATO MILAN E TOP NEWS — Manca ormai pochissimo all'apertura di un mese di aprile cruciale per il futuro del Milan. Conclusa la breve pausa per le Nazionali, i giocatori rossoneri tornano dunque a disposizione di Stefano Pioli così da poter preparare al meglio la prima delle tre sfide contro il Napoli di Luciano Spalletti. Tuttavia, i movimenti non sembrano esserci solo sul prato di Milanello, ma anche tra scrivanie dirigenziali e profili social. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

RINNOVO GIROUD — Dopo l'incontro, avvenuto ieri pomeriggio a Casa Milan, Olivier Giroud sembra ormai molto vicino ad un prolungamento di contratto con i rossoneri fino al 2024. Le due parti appaiono sul punto di una fumata bianca che dovrebbe avvenire nel giro di due settimane, garantendo all'attaccante francese un accordo di 3,5 milioni di euro con opzione per un altro anno. Il classe '86 sarebbe ben felice di proseguire con il Milan, sentimento condiviso dal club che tanto sperava di poter trattenere uno dei protagonisti del 19esimo scudetto.

NOVITÀ LEAO — Che il rebus per il rinnovo di Rafael Leao potesse proseguire per altro tempo rientrava tra le primordiali paure di tanti tifosi del Milan. Tuttavia, i dirigenti rossoneri starebbero pensando ad una proposta diversa da presentare all'entourage del talento portoghese. L'idea, infatti, sarebbe quella di avanzare un'offerta che riguarda un prolungamento più breve, fino al 2025, affinché si possa momentaneamente risolvere la questione e posticipare ulteriori trattative alla prossima stagione. Il temporeggiamento, tra l'altro, faciliterebbe la risoluzione di un altro problema, quello legato allo Sporting Lisbona, che tanto sta influenzando i dialoghi tra le due parti.

L'INVITO A SZOBOSZLAI — Nonostante la sessione di mercato estiva sia ancora ben lontana dall'aprirsi, alcune (fanta)trattative sembrano essere già iniziate. Sul profilo Instagram di Dominik Szoboszlai, infatti, è apparso un commento di Rafael Leao. L'attaccante portoghese invita il trequartista, attualmente di proprietà del Lipsia, a vestire la maglia del Milan. Sembra ancora presto per ipotizzare clamorosi trasferimenti, ma magari, tra qualche mese, potremmo scoprire che ad aprire il calciomercato rossonero è stato proprio Leao...

ZANIOLO — Vi è un altro, vecchio, obiettivo rossonero riapparso ultimamente sulle prime pagine di giornale. Nicolò Zaniolo avrebbe espresso la volontà di tornare in Serie A. Al momento il classe '99 veste la maglia del Galatasaray, trasferitosi dopo le polemiche dettate dal fallimento della trattativa tra Roma e Bournemouth, ma vorrebbe riapprodare in Italia anche per avere più chance di convocazione in Nazionale. Sul trequartista rimane vigile l'occhio del Milan, ma attenzione alla Juventus, altro club molto interessato.

ELLYES SKHIRI — Altro giro, altro obiettivo avvistato dalla dirigenza del Milan. Il suo nome è Ellyes Skhiri, centrocampista classe '95 legato al Colonia, club militante in Bundesliga, ma in scadenza a giugno 2023. La società tedesca si sarebbe ormai arresa alla volontà del giocatore di non rinnovare il proprio contratto, dando la possibilità a tutte le squadre di apparecchiare eventuali trattative per il suo ingaggio. Il Milan avrebbe già provato ad acquistare Skhiri nell’estate del 2021, senza però trovare alcuna quadra. Ora, invece, il centrocampista appare una golosa occasione a parametro zero.