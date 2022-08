MERCATO MILAN TOP NEWS – Tra difensore e centrocampista

Un'altra giornata da Campioni d'Italia in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie. Si parte ovviamente dal mercato, che si appresta scoppiettante in queste ultime settimane, con i rossoneri che lavorano per colmare ancora due lacune in due zone del campo. Si avvicina anche l'inizio del campionato e ci sono novità su Hakim Ziyech, che non è sfumato. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.