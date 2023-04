MERCATO MILAN E TOP NEWS – Rinnovi per Maignan e Giroud, e Leao..

Altra giornata e altro giro ricco di notizie per tutti i tifosi rossoneri. Arriva finalmente l'ufficialità del rinnovo di contratto che legherà Olivier Giroud al Milan fino al 2024. Nel frattempo i rossoneri starebbero pensando al prolungamento di un altro giocatore fondamentale come Mike Maignan, mentre per Leao gli ostacoli sulla trattativa non sembrano mai finire. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.