MERCATO MILAN E TOP NEWS – Novità Ibrahimovic. Accostato Berardi

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Ci sono delle novità riguardo le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, così come anche sul futuro di Ismael Bennacer. Intanto il Milan pensa anche al mercato in entrata, con Domenico Berardi del Sassuolo che continua ad essere accostato al club di via Aldo Rossi. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.