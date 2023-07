MERCATO MILAN E TOP NEWS – Jimenez in arrivo. Ufficiale Reijnders

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'arrivo di Alex Jimenez e l'ufficialità di Tijjani Reijnders. Ma anche l'esclusione di Ante Rebic e Divock Origi dalla tourneé negli USA e la chiusura vicina per Yunus Musah, oltre alla decisione del Milan per Tommaso Pobega. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.