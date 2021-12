Materazzi, risposta ad Ibrahimovic con un post provocatorio sui social

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha risposto a Zlatan Ibrahimovic con due foto provocatorie pubblicate su Instagram

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic ha anche parlato di Marco Materazzi. L'attaccante rossonero non ha mai speso delle belle parole nei confronti del suo ex compagno di squadra all'Inter e, anche in questa occasione, è andata esattamente allo stesso modo. Non è mancata la risposta dell'ex difensore, il quale sul suo profilo Instagram ha riportato due foto in cui sono ritratte la Coppa Rimet e la Champions League. Quest'ultima vinta nell'anno in cui Ibra lasciò i nerazzurri per andare al Barcellona. Zlatan Ibrahimovic si racconta in questa bellissima intervista.