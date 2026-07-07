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Frederic Massara ha firmato con la Juventus. L'ex dirigente rossonero, conclusa l'esperienza con la Roma, ha deciso di restare in Italia e ha trovato un accordo con i bianconeri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore, Massara era pronto ormai da giorni ad unirsi alla Juventus, con la firma sul contratto che è arrivata ufficialmente da pochi minuti. Ricoprirà il ruolo di Chief Football Officer del Club, portando esperienza e competenza in un ambiente che sta cercando di riorganizzare nel miglior modo possibile il proprio organigramma: lavorerà al fianco di Carnevali, nuovo AD dei bianconeri e Ottolini, il direttore sportivo.

Il passato in rossonero

Per i tifosi del Milan il nome di Massara evoca principalmente bei ricordi, forse tra i più belli degli ultimi vent'anni. Arrivato in rossonero nel 2019 al fianco di Paolo Maldini, il dirigente francese è stato uno degli artefici di un progetto che pochi, all'epoca, avrebbero scommesso potesse funzionare così bene: acquisti mirati e un'identità di gioco riconoscibile hanno portato alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-22, il diciannovesimo della storia rossonera. Un trionfo che porta anche la sua firma.

Poi, nell'estate del 2023, la fine del suo rapporto con i rossoneri: con il cambio di gestione legato all'avvento diretto di RedBird, sia Maldini che Massara vennero sollevati dall'incarico, chiudendo un capitolo che l'ambiente rossonero ha faticato a metabolizzare. Massara approdò quindi al Rennes, dove è rimasto per due anni, per poi tornare alla Roma, dove ha trascorso la stagione appena conclusa come direttore sportivo, prima di trovare ora l'accordo con la Juventus.

I principali acquisti dell'era Massara-Maldini

Ricordando la sua esperienza in rossonero, è inevitabile ripercorrere i grandi acquisti ed alcuni flop portati al Milan dal nuovo dirigente della Juventus.

Da Theo Hernandez a Rafa Leao, passando per Kalulu, Tonali, Maignan e Giroud. Molti i colpi dei due dirigenti: calciatori acquistati con intelligenza e programmazione, che poi si sono rivelati fondamentali per la vittoria del 19esimo Scudetto.

Nonostante i grandi acquisti, qualche flop è capitato in rossonero: due su tutti De Ketelaere ed Origi, grandi campioni fuori dal Milan che però al Diavolo hanno deluso le aspettative.

Difficile non pensare a cosa sarebbe potuto essere se Massara fosse rimasto a Milanello. Del resto, il suo curriculum parla chiaro: la capacità di individuare profili giusti al momento giusto lo rende uno dei dirigenti più capaci del panorama italiano e la Juventus, reduce da una stagione deludente e alla ricerca di una nuova identità, ha concretizzato un innesto davvero molto importante all'interno del suo management.