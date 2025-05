Martedì giorno chiave per il nuovo stadio di Inter e Milan: attesa la decisione del Comune

Martedì potrebbe essere una giornata decisiva per il futuro dello stadio di San Siro . È infatti attesa la conclusione della Conferenza dei servizi sul progetto presentato congiuntamente da Inter e Milan , l’unica proposta concreta arrivata al Comune nell’ambito del bando pubblico chiuso lo scorso aprile. Un passaggio formale ma fondamentale per sbloccare l’iter verso un cambiamento epocale.

Futuro di San Siro: martedì la giornata della verità

Come riportato da Il Giornale – Milano, salvo imprevisti, il superamento di questa fase consentirebbe a Palazzo Marino di accelerare le operazioni per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree adiacenti alle due società milanesi. L’obiettivo è chiaro: concludere l’operazione entro fine luglio, così da evitare l’imposizione del vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio, la cui entrata in vigore è prevista per il 10 novembre 2025. Quel vincolo, se attivato, congelerebbe ogni possibilità di abbattimento e ricostruzione.