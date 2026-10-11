Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"

Nonostante l'inizio di stagione complicato del Tottenham, Sandro Tonali sta dimostrando di valere il prezzo speso in estate, ovvero 108 milioni di euro per strapparlo al Newcastle. Il centrocampista italiano è stato individuato come uno dei migliori in campo in occasione della sfida pareggiata ieri (1-1) dagli Spurs contro il Manchester United.

E i numeri parlano per l'ex centrocampista di Newcastle e Milan. Contro i Red Devils il numero 16 dei londinesi ha fornito l'assist per il gol di Dominica Solanke e non solo. Ha creato una big chance, ha vinto 3 dei 5 duelli a terra, ha recuperato 6 palloni e ha vinto tutti i tackle.

Una luce nel buio

Prestazione di alto livello che ha evitato l'ennesima sconfitta stagionale; Tonali sembra l'unico giocatore della squadra a reggere i ritmi atletici e tecnici della Premier League.

Gli Spurs dopo aver sfiorato la retrocessione, si sono affidati a Roberto De Zerbi e ad un mercato faraonico per puntare al ritorno in Europa. Dopo 6 partite, gli Spurs si trovano nei bassifondi della classifica con un bilancio di 0 vittorie in stagione; la squadra sembra poco unita e il gioco è molto sterile.

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L'unico giocatore che sta rispondendo presente a suon di prestazioni è proprio Sandro Tonali; oltre all'assist contro il Tottenham, l'italiano è sempre in cima alla lista degli Spurs per percentuale di passaggi riusciti, contrasti vinti e chilometri percorsi. Sandro ce la sta mettendo tutta a ribaltare la stagione dei londinesi, ce la farà da solo?