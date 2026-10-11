I tifosi del Tottenham lodano Sandro Tonali, certezza in questo avvio horror della squadra. Assist per Dominic Solanke al 92' che salva gli Spurs dalla sconfitta
Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"
Nonostante l'inizio di stagione complicato del Tottenham, Sandro Tonali sta dimostrando di valere il prezzo speso in estate, ovvero 108 milioni di euro per strapparlo al Newcastle. Il centrocampista italiano è stato individuato come uno dei migliori in campo in occasione della sfida pareggiata ieri (1-1) dagli Spurs contro il Manchester United.
E i numeri parlano per l'ex centrocampista di Newcastle e Milan. Contro i Red Devils il numero 16 dei londinesi ha fornito l'assist per il gol di Dominica Solanke e non solo. Ha creato una big chance, ha vinto 3 dei 5 duelli a terra, ha recuperato 6 palloni e ha vinto tutti i tackle.
Una luce nel buioPrestazione di alto livello che ha evitato l'ennesima sconfitta stagionale; Tonali sembra l'unico giocatore della squadra a reggere i ritmi atletici e tecnici della Premier League.
Gli Spurs dopo aver sfiorato la retrocessione, si sono affidati a Roberto De Zerbi e ad un mercato faraonico per puntare al ritorno in Europa. Dopo 6 partite, gli Spurs si trovano nei bassifondi della classifica con un bilancio di 0 vittorie in stagione; la squadra sembra poco unita e il gioco è molto sterile.
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