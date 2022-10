Manchester United, Ronaldo non partirà con la squadra per la gara contro il Chelsea (getty images)

Non se la passa bene Cristiano Ronaldo al Manchester. Il fuoriclasse portoghese non è più un titolare nello United e le numerose panchine lo stanno facendo letteralmente impazzire. Ieri, nonostante la vittoria dei 'Red Devils' contro il Tottenham di Conte , l'ex juventino si è diretto verso gli spogliatoi alcuni minuti prima del fischio finale. Un gesto che non è passato inosservato ma che gli è costato caro.

Il Manchester United, infatti, ha comunicato che Cristiano Ronaldo non partirà insieme alla squadra per la trasferta di sabato. La squadra di Ten Hag affronterà a Stamford Bridge il Chelsea dove non sarà presente nemmeno in panchina il numero 7. Ormai è evidente la rottura tra Ronaldo e il club, dunque non è da escludere che il portoghese possa lasciare lo United già a gennaio. Milan, le top news di oggi: Pioli ritrova De Ketelaere. Parla Thiaw.