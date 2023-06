Maldini e Massara via dal Milan: ha ragione Cardinale? VOTA

Manca solo l'ufficialità, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono destinati a lasciare il Milan per decisione di Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan, stando alle ricostruzioni delle ultime ore, avrebbe deciso di esonerare dai loro incarichi due degli artefici della rinascita rossonera degli ultimi anni. Un mercato non ritenuto all'altezza e diverse visioni di operare in maniera diversa avrebbero fatto sì che il numero di RedBird prendesse una decisione importante e clamorosa. E voi, amici di pianetamilan.it, da che parte state? Da quella di Maldini e Massara o da quella di Cardinale? Diteci la vostra nel sondaggio proposto qui sotto! Milan, comunicato ufficiale: Maldini esonerato.