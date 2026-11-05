Una serata da ricordare per Kobbie Mainoo, protagonista con il Manchester United nella vittoria in rimonta per 3-2 contro la Roma in Champions League. Il centrocampista inglese, però, ha avuto un motivo in più per sorridere al termine della partita: un regalo speciale ricevuto direttamente da Clarence Seedorf.

L'ex centrocampista rossonero ha fatto recapitare a Mainoo la propria maglia numero 10 del Milan. Un gesto che ha sorpreso il giovane inglese durante un'intervista con Prime Video UK.

Seedorf e quella maglia che ha fatto la storia del Milan

Mainoo ha accolto il regalo con grande entusiasmo. Dopo aver ricevuto la divisa, è rientrato sorridente negli spogliatoi e l'ha mostrata alle persone che incontrava lungo il percorso.

La maglia non è una divisa qualsiasi: è quella indossata da Seedorf durante la sua esperienza al Milan, dal 2002 al 2012. Dieci stagioni nelle quali l'olandese ha lasciato un segno profondo nella storia rossonera, conquistando due Champions League, due Scudetti, un Mondiale per Club e diversi altri trofei.

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Un incontro tra generazioni del calcio

Il numero 10 è stato uno dei simboli della sua avventura a Milano. Un'eredità importante, passata negli anni sulle spalle di grandi protagonisti del club.Il gesto di Seedorf ha regalato a Mainoo un ricordo particolare, legando il presente del Manchester United a una delle figure più rappresentative della storia recente del Milan. Per il giovane centrocampista inglese, ricevere la maglia indossata dal campione olandese è stato un momento speciale, arrivato al termine di una serata già impreziosita dal successo europeo della sua squadra.