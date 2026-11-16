Il mondo del calcio piange la scomparsa di Dino Sani. L'ex centrocampista brasiliano è morto ieri, domenica 15 novembre 2026, all'età di 94 anni. La notizia è stata confermata dalla Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF), che ha ricordato il suo contributo alla conquista del primo Mondiale della storia della Seleção, nel 1958. Una carriera che ha lasciato un segno anche nel calcio italiano, soprattutto grazie all'esperienza con il Milan di Nereo Rocco.

Nato a San Paolo il 23 maggio 1932, Sani era stato uno dei protagonisti del calcio brasiliano degli anni Cinquanta e Sessanta. Con la Nazionale aveva conquistato il titolo mondiale in Svezia nel 1958, entrando a far parte di una generazione destinata a entrare nella storia. Durante quella competizione disputò le prime due partite, contro Austria e Inghilterra, prima che un infortunio muscolare lo costringesse a fermarsi.

La storia di Dino Sani con il Milan di Nereo Rocco

Il legame con il Milan cominciò nel 1961, dopo l'esperienza in Argentina con il Boca Juniors. In rossonero Sani rimase fino al 1964, diventando uno degli uomini del centrocampo della squadra guidata da Nereo Rocco. Il suo contributo coincise con una delle stagioni più importanti della storia del club.

Nel campionato 1961-1962 arrivò infatti lo Scudetto, mentre l'anno successivo il Milan conquistò la sua prima Coppa dei Campioni. Il 22 maggio 1963, a Wembley, i rossoneri superarono il Benfica nella finale della competizione, aprendo una nuova pagina della propria storia europea. Sani faceva parte di quella squadra che portò per la prima volta il Milan sul tetto d'Europa.

Dal Brasile all'Italia: una carriera ricca di successi

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Prima di arrivare in Europa, Sani aveva costruito una parte importante della propria carriera in Brasile. Dopo gli inizi al Palmeiras, aveva vestito le maglie di XV de Jaú, Comercial e San Paolo, con cui aveva conquistato il campionato paulista nel 1957. Successivamente aveva giocato in Argentina con il Boca Juniors, prima del trasferimento in Italia.Dopo aver lasciato il Milan nel 1964, tornò in Brasile per giocare con il Corinthians, dove concluse la carriera da calciatore nel 1968. Anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo rimase nel mondo del calcio, intraprendendo un lungo percorso da allenatore. Guidò diverse squadre brasiliane, tra cui Corinthians, Internacional, Palmeiras e Flamengo, oltre al Penarol, con cui vinse due campionati uruguaiani nel 1978 e nel 1979, e alla Nazionale del Qatar.

Con la scomparsa di Dino Sani se ne va un protagonista di due pagine importanti della storia del calcio: il primo Mondiale vinto dal Brasile e la prima Coppa dei Campioni conquistata dal Milan.