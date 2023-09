Lucarelli contro la Serie D: “Avremmo dovuto sfornare mille Maldini”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Cristiano Lucarelli ha condiviso un messaggio duro e critico nei confronti del regolamento della Serie D. L'attuale allenatore della Ternana ha confessato la sua perplessità su "l'obbligo delle quattro quote", una regola che impone ad ogni squadra di Serie D di schierare dal primo minuto, e mantenere in campo per tutto il corso della gara, almeno 4 giocatori: un classe 2003, due classe 2004 e un classe 2005.