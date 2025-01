Loftus-Cheek spegne 29 candeline: il Milan celebra il suo centrocampista

Non c'è due senza tre: gennaio è mese di compleanni in casa rossonera, e dopo Fofana ed Emerson oggi tocca a Ruben Loftus-Cheek

Non c'è due senza tre: gennaio è mese di compleanni in casa rossonera, e dopo Youssouf Fofana ed Emerson Royal oggi - giovedì 23 gennaio 2025 - tocca a Ruben Loftus-Cheek, che compie 29 anni. Per il centrocampista inglese è il secondo compleanno da milanista, una ricorrenza che arriva nel pieno di un recupero da un infortunio pertanto l'augurio odierno è duplice. Nei suoi primi 18 mesi nel mondo Milan, "Rubes" si è fatto apprezzare per le sue doti atletiche, tecniche - 10 gol in 61 presenze complessive tra tutte le competizioni - ma anche umane. La speranza è che i mesi a venire possano essere ricchi di soddisfazioni sportive e personali: tanti auguri Ruben!