Liverpool-Milan, domani conferenze. Lutto al braccio per Diogo Jota

Domani altro lavoro verso la partita contro Liverpool in programma sabato 26 luglio alle 13:30 italiane. Lutto al braccio per il Milan

Ieri, mercoledì 23 luglio, il Milan ha affrontato l'Arsenal al National Stadium di Singapore. La gara terminata 1-0 in favore dei Gunners. Ecco come è andato il quarto giorno della tournée rossonera come raccolto dalla nostra redazione. Questa mattina, la squadra, è partita alla volta di Hong Kong dove è atterrata alle ore 14.30 (ora locale). Tanti tifosi rossoneri presenti in hotel e subito seduta di stretching. Nel corso del pomeriggio Pato e Leao sono stati impegnati con alcuni contenuti per media internazionali di life style.