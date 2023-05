Liverpool, Roberto Firmino in gol alla sua ultima partita con i ‘Reds’ | News

Gara spettacolare quella disputatasi oggi in Premier League tra Southampton e Liverpool. Il match, valido per l'ultima giornata di campionato, è terminato con un incredibile pareggio di 4-4. Dopo essere andato avanti di due reti a zero grazie ai gol di Diogo Jota e Roberto Firmino, i 'Reds' si sono fatti rimontare andando sotto 4-2. Gakpo e ancora Jota hanno evitato un'incredibile sconfitta alla squadra di Jurgen Klopp, raggiungendo così i rivali dopo essere andati in vantaggio grazie ai gol di Ward-Prose, Sulemana (doppietta) e Armstrong.