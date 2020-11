Lille-Milan, Brahim Diaz ‘on fire’ in Europa League: il dato / News

Lille-Milan, i numeri di Brahim Diaz in Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha avuto diverse occasioni per mettersi in mostra in Europa League. Occasioni che lo spagnolo, a giudicare dai numeri, ha sfruttato alla grande. L’ex Real Madrid, tra i giocatori con almeno tre tiri nella competizione, conta la miglior percentuale realizzativa (67%) dopo Manu del Ludogorets (75%). Non solo: Brahim è il giocatore del Milan ad aver creato più occasioni create (5). Ecco la probabile formazione rossonera per stasera >>>