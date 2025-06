Letizia: “Ecco quello che so sulla campagna abbonamenti del Milan”

"Di solito si inizia così, sono operazioni che di solito sono fatte a stagione in corso e quest'anno invece sono andati leggermente lunghi. Il fatto che siano state inviate le mail, i contatti per i rinnovi con sponsor e quant'altro per quelle posizioni conferma che il passo successivo è pronto. E questo è quello che so della campagna abbonamenti."

Ha continuato poi parlando di una questione legata sempre agli abbonamenti:"Si sta aspettando di definire ancora una questione, che riguarda il discorso relativo alla Curva. Qualsiasi tipo di decisione arrivi relativa alla Curva e al Secondo Blu e a questi settori, non è di pertinenza del Milan. Il Milan non fa altro che ricevere, recepire delle normative. Il Milan non può trattare con la giustizia ordinaria. Non ha la possibilità di contraddire e contravvenire alle direttive, anche perché questo andrebbe a inguaiare non poco la posizione del club."