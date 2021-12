Kessie, dove sei finito? Il rendimento dell’ivoriano è in calo

La Gazzetta dello Sport analizza il momento negativo che sta attraversando Franck Kessie, centrocampista del Milan

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul rendimento di Franck Kessie. Il centrocampista del Milan non sta vivendo una stagione positiva, completamente diversa rispetto alla scorsa annata in cui l'ivoriano è stato probabilmente il migliore. L'ex Atalanta ha debuttato in Champions League, ma non è riuscito a incidere. Così come in campionato, dove ha alternato alti e bassi.

Pioli, forse, vuole lanciargli un segnale, visto che Kessie dovrebbe partire dalla panchina nella partita di questa sera contro l'Udinese. Tutto questo si inserisce in un contesto complicato relativo al rinnovo di contratto, in scadenza a giugno. Aveva giurato amore al Milan durante l'olimpiade, ma le cose stanno andando in maniera diversa: l'offerta di 6,5 milioni di euro a stagione non è stata accettata. Ma è davvero lecito chiedere di più o dovrebbe "accontentarsi"? Vedremo cosa deciderà di fare l'ivoriano.

Facciamo però un raffronto con l'anno scorso. Come spiega la Gazzetta dello Sport: "Nelle sue prime 18 gare dell'anno scorso aveva segnato 4 gol (quasi un terzo del bottino finale: furono 13) e servito tre assist (il doppio a fine stagione). Oggi incide meno in area (tre gol, due assist) ma soprattutto molto meno fuori. E' nella sua zona di competenza e nelle abilità in cui dovrebbe eccellere che è più evidente l'involuzione: è meno partecipe al gioco (69,1 di media palloni giocati l'anno scorso; 58,5 in questa stagione), meno incisivo nei recuperi (7,3 la media di prima; 5,7 oggi), ed è più facile batterlo nei duelli (5,2 la media di quelli vinti nel 2020-21; 4,5 la media stagionale). Il giudizio Gazzetta lo sintetizza per quanto riguarda la Serie A: 6,52 l'ultima media voto finale, sotto la sufficienza (5,95) quest'anno"