Juventus, sventata una rapina in casa di Angel Di Maria | News

Pericolo scampato per Angel Di Maria: dei ladri hanno provato a rapinare in casa dell'argentino, ma la polizia ha sventato l'assalto

Sventata una rapina in casa di Angel Di Maria. Secondo quanto riferisce 'Repubblica.it', dei ladri hanno provato ad intrufolarsi nella dimora del campione argentino. Uno dei rapinatori è stato arrestato dopo un inseguimento da parte della pattuglie delle volanti che lo hanno fermato a bordo di un'auto. A lanciare l'allarme era stato il servizio di sicurezza della villa del calciatore della Juventus, che ha visto i ladri già entrati nel giardino dopo aver scavalcato la recinzione. Da lì, la chiamata della polizia che è riuscita ad evitare che i rapinatori scappassero con il bottino. Le indagini sono in corso per chiarire quanti fossero gli uomini che hanno cercato di introdursi nella casa del calciatore.