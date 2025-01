Juventus-Milan, gol rossonero su rigore: in Supercoppa non succedeva da …

Il Milan ha vinto 1-2 contro la Juventus grazie al rigore di Pulisic e l'autogol di Gatti. I rossoneri, in finale, affronteranno l'Inter.

Il Milan ha vinto contro la Juventus 1-2 grazie al rigore di Christian Pulisic e l' autogol di Federico Gatti , che ha deviato il cross di Yunus Musah . La squadra allenata da Sergio Conceicao , lunedì sera, affronterà l' Inter di Simone Inzaghi in finale di Supercoppa Italiana . La competizione si sta disputando a Riyadh, in Arabia Saudita.

Il rigore di Pulisic, realizzato al minuto 71, ha rimesso in parità il match contro la Juventus. Un calciatore del Milan non segnava un gol dagli 11 metri, nell'arco dei 90 minuti, dalla prima edizione della competizione, che si giocò nel 1988. I rossoneri, in quell'edizione, vinsero 3-1 contro la Sampdoria a San Siro grazie ai gol di Frank Rijkaard, Graziano Mannari ed il rigore di Marco van Basten, che segnò al 90'.