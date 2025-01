Juventus-Milan, i precedenti tra le due squadre in terra straniera

Pochi mesi dopo, ad agosto, rossoneri e bianconeri si affrontarono in finale di Supercoppa Italiana che, nel 2003, venne disputata allo Giants Stadium di New Jersey, demolito nel 2010. Quella finale fu vinta dalla Juve ai calci di rigore, visto che il match, dopo i tempi supplementari, finì 1-1 coi gol di Andrea Pirlo per il Milan e David Trezeguet per la Juve.