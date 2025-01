Juventus-Milan, Panucci: “Può venire fuori un bel Diavolo in una partita secca”

Non si tratta soltanto di una semplice semifinale di Supercoppa Italiana: è la prima partita da allenatore del Milan per Sergio Conceicao, subentrato a Paulo Fonseca il giorno dopo la partita contro la Roma. In vista di questo match, Christian Panucci ha condiviso il suo pensiero in diretta a Mediaset, analizzando le aspettative e le dinamiche della partita. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: