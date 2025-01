Juventus-Milan – Theo titolare, ma la fascia da capitano va a Maignan

Sergio Conceicao ha reso noto l’undici titolare che scenderà in campo questa sera contro la Juventus per la semifinale di Supercoppa Italiana. Nonostante la presenza di Theo Hernández in campo dal primo minuto, grande attenzione è stata riservata alla scelta del capitano. Sarà infatti il portiere francese Mike Maignan a guidare la squadra rossonera, indossando la fascia da capitano, a conferma della sua importanza nel gruppo rossonero. Una partita fondamentale per i rossoneri, che puntano a conquistare un posto in finale e mettere in bacheca un altro trofeo dopo un inizio di stagione difficile.